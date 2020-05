Vārds "labdarība" nereti rada asociācijas ar slavenībām svētku koncertos un plašām sabiedrības akcijām, kuras aktivizējas ap Ziemassvētku laiku. Tiesa, dažkārt mazāks vai lielāks palīdzīgas rokas sniedziens ir vajadzīgs arī citā gada laikā - tieši ar to ikdienā arī nodarbojas Edijs Pipars, kurš vada biedrību "Palīdzēsim viens otram". Intervijā ar portālu "Apollo" vīrietis atklāj - mums blakus ir gana daudz cilvēku, kuriem vajag mazliet atbalsta un netrūkst arī to, kuri ir gatavi to sniegt.