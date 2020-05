VP konstatē zvejas noteikumu pārkāpējus aizsargājamā teritorijā. Sods par vienu nozvejotu nēģi ir 40 eiro

Automašīnā kopumā atradās trīs personas, no kurām viens atzinās, ka visus 19 nēģus esot noķēruši ar rokām Abavas upē. Kopējais videi nodarītais kaitējuma apmērs ir 760 eiro. Par notikušo ir uzsākta administratīvā lietvedība par zveju iekšējos ūdeņos bez attiecīgas atļaujas, aizliegtā vietā, aizliegtā laikā vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem. Par šādu pārkāpumu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas.

Šajā gadījumā videi nodarītais kaitējuma apmērs ir 3480 eiro. Par šādu pārkāpuma apmēru ir kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 110. panta “Patvaļīga zvejošana un ūdensdzīvnieku iegūšana” – par zivju vai ūdensdzīvnieku ķeršanu vai citādu iegūšanu bez attiecīgas atļaujas, aizliegtā laikā vai aizliegtās vietās, vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem (patvaļīga iegūšana), ja ar to radīts būtisks kaitējums – ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tas izdarīts īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Par šādu pārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Šādas pārbaudes gan no Valsts policijas, gan no Dabas aizsardzības pārvaldes notiek regulāri. Atgādinām, ka no 1. februāra līdz 31. jūlijam Braslā, Gaujā, Irbē, Lielupē, Sakā, Salacā, Svētupē, Užavā un Ventā aizliegta nēģu zveja. Pārējās upēs, kurās atļauta nēģu zveja, lieguma darbības termiņš ir no 1. februāra līdz 31. oktobrim. Daugavā nēģu zvejas liegums ir spēkā no 1. maija līdz 31. jūlijam.