Reira darba grupa neatbalsta samazinātās PVN likmes piemērošanu viesmīlības nozarē

Ministrijā norādīja, ka Latvijā PVN likme ēdināšanas pakalpojumiem ir 21%, kas ir otra augstākā likme Eiropas Savienībā (ES). Vienlaikus no šā gada 1. jūlija Vācijā tiks samazināta PVN likme ēdināšanas pakalpojumiem no 19% līdz 7%, savukārt Lietuva apsver iespēju samazināt PVN likmi ēdināšanas pakalpojumiem no 21% līdz 9%, bet Igaunija diskutē par samazinātas PVN likmes 9% apmērā piemērošanu ēdināšanas uzņēmumiem.