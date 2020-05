Speciālisti brīdina: Ērces šogad ir vairumā un īpaši asinskāras

Novērots, ka šogad ērces ir daudz kuplākā pulkā nekā pērn. Infektologi par to ir noraizējušies, jo ērces šobrīd ir ļoti infekciozas. Arī veterinārārsti secinājuši, ka šogad īpaši daudz suņu cieš no ērču pārnēsātā asins parazīta – babēzijas. Katru nedēļu dzīvnieku ārstu palīdzība nepieciešama vismaz desmit suņiem. Kā ar ērcēm sadzīvot, un kāpēc to šogad ir tik daudz, vēsta LTV raidījums "4. studija".