Ļera Kudrjavceva komentē runas par savu atlaišanu

Отвечаю на вопрос о том, собираюсь ли я вставать на учет по безработице - не дождетесь! Завтра у меня съемка моего любимого Секрета на миллион, а в пятницу - Звезды сошлись. И в таком графике каждую неделю до летнего отпуска. Хотела поснимать и в отпуске - всё равно никуда не уехать, но нельзя - инфоповоды за лето "протухнут"...так что в июле хочешь не хочешь, а отдыхать придется, как и всегда в конце телесезона, а в августе снова в бой) Секрет и Звезды - моя профессиональная любовь навсегда! 😎❤️