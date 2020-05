Lai arī pārsvarā esam pieraduši, ka stāstos par labiem darbiem ir izcelti to veicēji, šī raksta varoņi ir anonimizēti. Vīrieši, kuri vēl pirms pāris mēnešiem terorizēja kādu rajonu Dienvidāfrikas Republikas galvaspilsētā, nu ir vienojušies, lai palīdzētu nabadzīgām ģimenēm pārvarēt Covid-19 krīzes sekas, vēsta ziņu aģentūra "Associated Press".

Prestona jaunā sejas maska ir izrotāta ar ASV karoga krāsām un zvaigznēm. Lai arī tā pašlaik viņu daļēji pasargā no Covid-19, vēl pirms neilga laika šādas atribūtikas nēsāšana varētu viņa dzīvību pakļaut nopietnām briesmām - tāda ir ikdienas realitāte Keiptaunas nomalē, reģionā, ko dēvē par "Cape Flats". Te atrodas arī Manenbergas rajons, kurā uzdarbojas "Hard Livings" banda, kas ne īpaši ieredz pretinieku bandas locekļus, kuri dēvē sevi par "Americans" jeb "amerikāņiem".

"Mēs nolēmām sanākt kopā, lai palīdzētu. Kā redzat, mūsu starpā nav problēmu. Nekādu problēmu," ziņu aģentūras AP žurnālistam atklāj Denijs, viens no "Hard Livings" bandas vecākajiem biedriem.

Bandas locekļi no šī projekta iegūst mazliet pārtikas un iespēju palikt nodarbinātiem sarežģītajos laikos. Daudzi no viņiem, šķiet, ir iztēlojušies, ka pilda savdabīgu Robina Huda lomu. Neskatoties uz to, bandu sastāvā ir daudzi narkotiku tirgoņi un slepkavas. Daudzu "draudzīgo" bandītu ķermeņus rotā tetovējumi, kas norāda uz piederību vēl citiem, bīstamākiem grupējumiem.