Daudzviet pasaulē Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus sāk mīkstināt, tomēr jaunais koronavīruss vēl ir mūsu vidū un diezin vai pats no sevis izzudīs. Valdības cer, ka pēc iespējas ātrāk tiks izgudrota vakcīna. Jāapzinās, ka pastāv arī liela iespējamība, ka vakcīnu neizdosies atrast un ar Covid-19 mūsu vidū būs jāmācās sadzīvot.

Neskatoties uz to, ka valstis sāk mīkstināt ierobežojumus, diemžēl par jauno koronavīrusu jautājumu vēl aizvien ir vairāk nekā atbilžu. Tāpēc pagaidām jāpieņem par ticamu scenārijs, ka zāles vai vakcīnu pret Covid-19 tā arī neizgudros. Tā vietā, lai iznīcinātu bīstamo vīrusu, pasaules iedzīvotājiem var nākties ar to iemācīties sadzīvot.

Valstis lēnām atvērs savas robežas un cilvēki varēs atsākt "normālu dzīvi", protams, ja un kad speciālisti to ļaus. Pašizolācija un testēšanas uzplaiksnījumi varētu būt sezonāli. Ritot laikam, varētu tikt atklātas zāles pret Covid-19, taču turpinoties ikgadējai pandēmijai, upuru skaits tikai augtu.

"Es uzskatu, ka Latvijā nav pietiekami daudz resursu, lai pētītu visus. Jo mēs īsti neatšķiramies no mūsu kaimiņiem, jo vīrusam robežas īsti neeksistē. Igaunijā vīruss tika ievests, bet Lietuvā... Man nešķiet, ka mēs stipri atšķiramies no lietuviešiem. Es uzskatu, ka tas ir kāds metodiskais trūkums vai kļūda, jo, ja mēs vairāk pētītu, jo vairāk gadījumu tiktu atklāti. Vai mēs no pašreizējiem datiem varam izvilkt kādu saslimstības indeksu – es neesmu pārliecināta." Pēc Civjānes domām, ja tiktu veiktas analīzes nejaušām cilvēku grupām, tad labāk varētu noteikt vīrusa izplatību.