VP sniedz skaidrojumu par Valsts kontroles revīzijā atklātajiem trūkumiem

Valsts kontrole ir sniegusi ieteikumus Valsts policijai šo trūkumu novēršanai. Valsts policija ir pieņēmusi un saskaņojusi šos ieteikumus, piekrītot to īstenošanai, līdztekus turpinot aktīvu policijas darbu iekšienē, lai novērstu iespējamās nepilnības un optimizētu plānošanas un ieviešanas procesus.

Protams, mēs atzīstam, ka dažas procedūras policijā varētu notikt raitāk un ir nepieciešami uzlabojumi, bet mēs pie tā jau strādājam un arī turpināsim to darīt. Tomēr tas nebūt nenozīmē, ka ierīces, ko policija ir iegādājusies ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, krāj putekļus noliktavu plauktos. Mēs neveidojam uzkrājumus, mēs strādājam, lai šī tehnika tiktu pilnvērtīgi izmantota," skaidro Valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs Andrejs Grišins.

Saistībā ar šo ir sākta disciplinārlieta un uz izmeklēšanas laiku no amata pildīšanas ir atstādināta Valsts policijas koledžas direktore pulkvede Dina Tarāne. Uz šo laiku kā Valsts policijas koledžas direktores pienākumu izpildītāja nozīmēta Valsts policijas koledžas direktora vietniece majore Zane Pumpure. Tāpat Valsts policijā ir uzsākta dienesta pārbaude par vispārējiem iespējamiem pārkāpumiem Valsts policijas koledžā, uz kuriem savā revīzijā ir norādījusi Valsts kontrole.

Saistībā ar Valsts policijas veiktajiem publiskajiem iepirkumiem ceļu satiksmes jomā 2019. gada 31. oktobrī bija uzsākta dienesta pārbaude Valsts policijā, bet 2019. gada 6. novembrī Iekšlietu ministrijā. Abas dienesta pārbaudes noslēgušās, nekonstatējot ļaunprātīgu rīcību no amatpersonu puses.

Tāpat Valsts policijas rīcībā šobrīd ir pieci 3D lāzera skeneri, kas paredzēti tieši tādam mērķim, kā to savā revīzijas ziņojumā ir konstatējusi Valsts kontrole – ceļu satiksmes negadījumu ar smagām vai letālām sekām noformēšanas kvalitātes uzlabošanai. Smagu ceļu satiksmes notikumu vieta būtiski atšķiras no vieglāku ceļu satiksmes negadījuma vietas – tā ir daudz sarežģītāka, līdz ar to ir nepieciešami augstākas kvalitātes tehniskie līdzekļi, kas palīdzētu fiksēt negadījuma apstākļus un ekspertiem atvieglotu darbu, veicot ekspertīzes un lietas izmeklēšanu. Valsts policija atzīst un apzinās šo trūkumu – ne vienmēr ir iespējams nodrošināt pilnvērtīgu šo ierīču lietojumu notikumu vietā, tomēr tas ir novēršams un policija šo jautājumu risinās.