"90% no tās ir muļķības." Bijušais "Bulls" spēlētājs velta asu kritiku "Pēdējai dejai" un Maiklam Džordanam

"Meli, meli, meli! Ja Maiklam pret mani ir kādas pretenzijas, nokārtosim to kā vīrieši. Izrunāsimies. Protams, varam to atrisināt arī citā ceļā. Bet Maikls izvēlējās izplatīt melus par to, ka es biju galvenais "Džordana noteikumu" grāmatas autora informācijas avots," stāstīja Grants, apgalvojot, ka tik tiešām ir bijis tuvos draugos ar grāmatas autoru Semu Smitu, tomēr nekad plašākai publikai neatklātu ko personīgu no ģērbtuvēm.