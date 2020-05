Video ⟩ Durbes jūras ērgļu "ģimenes drāma". Ornitologs skaidro situāciju

Svētdien, 17. maijā, no jūras ērgļu ligzdas Durbē tiešraidē putnu mīļotāji vēroja asinsstindzinošus skatus - ņiprākie mazuļi atbrīvojās no vārgākā un jaunākā ģimenes locekļa, izmetot no ligzdas. Ornitologs Jānis Ķuze skaidro, kāpēc tas tā notika, vēsta raidījums "900 sekundes".