Pandēmija maina paradumus. Iepazīšanās internetā nebūs tāda kā agrāk

Viņš norāda, ka, no vienas puses, lietotāju skaits, kas izmanto iepazīšanās lietotnes, ir būtiski palielinājies. Par līdzīgu tendenci ziņo arī citi tīmekļa iepazīšanās servisi.

Kopumā "Tinder" lietotāji svētdien, 29. martā, veica vairāk nekā trīs miljardus "svaipu" jeb izvēļu lietotnē. Tas ir lietotnes lietojuma rekords vienas dienas laikā. Lielbritānijā laika posmā no februāra vidus līdz marta beigām sarakstes izmantošana lietotnē notika par 12% vairāk nekā parasti.

Tomēr šeit jārunā arī par pandēmijas ēnas pusi. Ierobežojumu dēļ daudzi cilvēki ir zaudējuši darbu, līdz ar to viņiem ir mazāk naudas, ko tērēt.

Tās, loģiski, nav labas ziņas "Tinder", kas pēc savas būtības ir bezmaksas, taču peļņu gūst no "premium" lietotājiem, kuriem ir jāmaksā par dažādām papildiespējām.

"ASV bezdarba datus ir ļoti smagi redzēt. Esmu ļoti noraizējies par to, kas ekonomiski notiks ar mūsu sabiedrību un kādu ietekmi tas atstās uz mūsu lietotnes lietotājiem," sacīja Seidmans.

Lietotņu tirgū “Tinder” debitēja 2012. gadā, un kopš tā laika šī lietotne ir lejuplādēta vairāk nekā 340 miljonus reižu. Lielāko daļu ienākumu lietotne gūst no tiem sešiem miljoniem lietotāju, kuri maksā par “zelta” servisu. Tomēr statistikas dati liecina, ka kopš pandēmijas sākuma to lietotāju skaits, kuri maksā par “Tinder” pakalpojumiem, būtiski samazinās.

"To var redzēt gan ASV, gan citur – tiklīdz kādā reģionā tiek atcelti ierobežojumi, tā tajās vietās palielinās to cilvēku skaits, kas maksā par “premium” pakalpojumiem. Arī citās platformās ir vērojama līdzīga tendence, un tas nozīmē vienu – kad krīze sāk atkāpties, cilvēki sāk justies brīvāk," teica Seidmans.

"Mēs redzam pieaugošu aktivitāti. Sakritību skaits ir pieaudzis par 15%, bet nosūtīto ziņojumu skaits par desmit procentiem. Tiesa gan, mēs redzam arī to, ka cilvēki mazāk vēlas maksāt par lietotni," norāda tiešsaistes iepazīšanās lietotņu eksperts kompānijā "The Inner Circle" Čārlijs Lesters.