Zināma jaunākā informācija par Covid-19 izplatību Latvijā

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1480 Covid-19 testi. Latvijā kopumā līdz šim ir veikti 97 846 izmeklējumi uz Covid-19, no kuriem pozitīvi bijuši 1046 testi jeb aptuveni 1,07% gadījumi no kopskaita. 51% no inficētajiem ir vīrieši, bet 49% - sievietes.