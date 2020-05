Valsts vides dienests dāvina NMPD radiācijas mēriekārtas

Radiācijas mēriekārtas, to papildaprīkojums un virsmas nosmērētības monitoru detektori ir iegādāti Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (SAEA) nacionālā tehniskās sadarbības projekta LAT9014 "Enhancing Nuclear and Radiation Safety and Organizational Effectiveness of Regulatory Infrastructure" ietvaros.