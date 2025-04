Gruzijas pilsonis atzinis vainu vērtīgu grāmatu zādzībā no Viļņas Universitātes

Viņš 2023.gada maijā 17 vērtīgas grāmatas nozaga no Viļņas Universitātes Reto grāmatu lasītavas un Profesoru lasītavas. Kā paskaidroja apsūdzētais, viņš to darījis pēc pasūtītāja no Maskavas lūguma. Nozagti tika Ivana Krilova, Aleksandra Puškina, Mihaila Ļermontova un Nikolaja Gogoļa darbi. Daļa no grāmatām aizstāta ar viltojumiem, kurus sagādājis pircējs no Maskavas.