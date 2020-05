"Gaidu SPKC aģentus, kuri brauks mani čipot." Internetu "sašūpo" lietotne "Apturi Covid"

"Ielaušanās privātajā dzīvē, izsekošanas rīks vai valdība vainīga, ka jāatjaunina telefona operētājsistēma..." Šie ir tikai daži no viedokļiem, kas izskanējuši kopš piektdienas, 29. maija, kad Latvijā darbību sāka lietotne "Apturi Covid". Portāls "Apollo" no mikroblogošanas vietnes "Twitter" apkopoja daļu no izskanējušajām domām par jauno lietojumprogrammu.