"Apstājieties, problēma nav vīrusā, bet jūsos pašos!" Priesteris Mediņš par Covid-19 laiku

"Lielāka problēma jau nav tā, kas par sviestu notiek pasaulē. Lielākā problēma ir tā, kas par sviestu notiek manā galvā," pauž priesteris, norādot, ka galvenā problēma cilvēkiem nav bailes no nāves, bet gan "kāpēc man nav miera?" izjūta.

Priesteris Mediņš, pretēji savam uzvārdam, cukuru uz vārdiem nemēdz bērt. Viņš lietas sauc tiešos vārdos. Bailes mūsos nav bailes no kā ārēja. Tās atkal ir bailes no paša tuvākā. "No savas ieelpas, baidāmies ieelpot dzīvību sevī. Mūsu sirdīm – atvērtām dzīvībai," teica Mediņš.