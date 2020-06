Kongo Demokrātiskajā Republikā jauns Ebolas vīrusa uzliesmojums

Pieci cilvēki nomiruši laika periodā no 18. līdz 30.maijam, tomēr tikai pagājušās nedēļas beigās tika apstiprināts, ka viņu nāves cēlonis ir Ebolas vīrusslimība.

Šis ir jau 11. Ebolas vīrusa uzliesmojums Kongo Demokrātiskajā Republikā. Mirstība no Ebolas vīrusslimības svārstās no 25 līdz 90%, atkarībā no uzliesmojuma.