Astoto dienu ASV turpinās protesti pret rasismu un policijas vardarbību

Vietām Ņujorkā protesti atkal pārauguši sadursmēs ar policiju, veikalu demolēšanā un marodierismā, taču dienas laikā tie lielākoties bijuši miermīlīgi, vēsta laikraksts "The New York Times".

Vašingtonā protestētāji pulcējās netālu no parka, no kura tie tika padzīti pirmdien, lai prezidents Donalds Tramps varētu no Baltā nama nokļūt līdz vandāļu izdemolētajai vēsturiskajai Svētā Jāņa baznīcai un pie tās nofotografēties.