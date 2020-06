"Tu ku*es dēls!" Kobe Braients reiz trīs stundu garumā lādējies uz apskatnieku

"Atceros, ka lieliskais Kobe Braients vienā mačā otrajā puslaikā neizdarīja metienus. Ja nemaldos viņš otrajā puslaikā izdarīja kopā vienu metienu no spēles. Es pēc spēles viņu publiski kritizēju. Es zināju, ka viņš mēģina pierādīt to, ka viņam nav reālas palīdzības un man tas nepatika. Līdz ar to pēc mača viņu kritizēju," atcerējās Bārklijs.