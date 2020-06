Raidījums: Policija atsakās šķetināt mīklu par lielo invalīdu skaitu Brandava mikroautobusos

Taujāts, vai viņš ir pilnīgi pārliecināts, ka bija tāds fenomenāls notikums, ka katrs piektais pasažieris bija invalīds, Godiņš pauž, ka viņi no savas puses ir izdarījuši visu, lai pārliecinātos un pārbaudītu, vai tā ir.

"Arī mums no mūsu puses tas likās aizdomīgi, tāpēc mēs arī prasījām veikt pārbaudes," viņš teica.

No 2017. gada, kad Rīgas mikroautobusu satiksme pārvadāja rekordskaitu invalīdu, šo pasažieru skaits arvien samazinās. Togad kopā reģistrēti 1,77 miljoni īpašo pasažieru braucienu, no kuriem 425 tūkstošiem izsniegtas nulles biļetes, tad pērn, kad sākās pastiprinātas kontroles, pārvadāto invalīdu skaits samazinājās līdz 1,4 miljoniem, bet nulles biļetes izsniegtas 265 tūkstošiem invalīdu.

Rīgas mikroautobusu satiksmei un tā līgumpartnerim ir viena e-talonu jeb kases un uzskaites sistēma. To apkalpo uzņēmums Rīgas Karte. Līdz 2019. gada sākumam trīs uzņēmumus vienoja viena persona Aleksandrs Brandavs. Tobrīd Rīgā valdošās partijas "Gods kalpot Rīgai" biedrs vienlaikus bija patiesais labuma guvējs Rīgas mikroautobusu satiksmē, valdes loceklis Rīgas kartē un Elektronisko norēķinu un projektu daļas vadītājs Rīgas Satiksmē. Pēc varas maiņas Rīgas Satiksmē un vēlāk arī Rīgas domē, Brandavs un viņa firmas krita nežēlastībā.

SIA "Rīgas Karte" atzīst, ka līdz šim nekad neviena valsts institūcija nav pārbaudījusi viņu kases uzskaites sistēmas drošību pret krāpšanos. To darījušu viņu pašu algoti eksperti. Uzņēmumā noliedz, ka kādam būtu iespējas manipulēt ar datiem, piemēram, pieskaitot nenotikušus braucienus.

"Tas kas tika izdarīts un par ko ir dati, padziļināti pētot 74 personu pārvietošanās maršrutus, braucienus, ir konstatēts ka 2 gadījumos tiešām ir nepamatoti, turklāt šie procesi ir beigušies ar krimināllietu un viens no bijušajiem Rīgas satiksmes darbiniekiem ir atlaists un pret viņu ierosināts kriminālprocess par nepamatotu atļauju piešķiršanu. Es varu apgalvot šobrīd ka pašā sistēmā izdarīti grozījumi vai kādas manipulācijas nu šādas informācijas nav, līdz ar to mēs ticam, ka tā nav informācijas sistēmu izmantošana," skaidroja AS "Rīgas Satiksme" valdes priekšsēdētāja Džineta Innuse.