Rīga ik gadu Daugavā likumīgi iepludina miljoniem kubikmetru neattīrītu notekūdeņu

Lai arī pilsētas kanalizācija, sajaucoties ar lietus ūdeni, tiek krietni atšķaidīta, tomēr precīzu ziņu par to, kas tieši nonāk vidē, nav. “Post factum to nav iespējams noskaidrot, bet šobrīd mēs esam uzsākuši darbu ar uzņēmumu un, turpinoties šādām lietus pārgāzēm tādā pašā apjomā, mēs arī šobrīd diskutējam ar uzņēmumu par iespējamiem pagaidu pasākumiem, ko varētu īstenot, lai neļautu piesārņojumam nonākt, tai skaitā atkritumiem, ūdenī, bet vienlaikus arī par to nepieciešamību veikt pastiprināti analīzes, katru reizi atverot šos vārstus,” saka Baklāne-Ansberga.