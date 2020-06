Beta Beidz, Yana Bruk un Fredis būs kopā redzami seriālā

Elīna ir barvede savai draudzeņu trijotnei – spidrilkai Anjai, kuru varētu sajaukt ar provokatīvi skandalozo Instagram influenceri Janu Bruku (Yana Bruk), un Ļenkai, kuru nevarētu atšķirt no Elīnas Pakalnes – daļas no Latvijas slavenākā Tik Tok konta “Latvian Sisters” ar 1,5 miljoniem sekotāju un vairāk nekā 42 miljoniem sarkano sirsniņu jeb “patīk” atzīmju.

Anna jeb Anja (Yana Bruk) vienmēr ir bijusi tā saucamā mazā “špidrilka”. Uzskata, sevi par Mazo Muļķu karstāko persiku. Cukurtētuki brauc pat no Rīgas un ved visādas dārgas brenda lietas. Zina, kā aptīt vīriešus ap pirkstu pielietojot flirtu. Viņas sapnis ir kļūt par Playboy modeli. Kā saka Jana Bruka: “Es vispār nedomāju, ka Latvijā var būt tāds seriāls. Kopā ar Anju būs sekss un rokenrols. Būs karsti!”

Lienīte jeb Ļenka (Elīna Pakalne) jau no bērnības ir bijusi citādāka nekā pārējie bērni, it kā dzīvotu citā pasaulē. Viņai ļoti patīk modernā māksla un “bjorciskā” mūzika. Ļoti intraverta sabiedrībā, bet ziņu portālos – uh.. kā patīk iekomentēt. Elīna Pakalne stāsta: “Neskatoties uz to, ka Lienīte ir klusa un uz sevi vērsta, viņa sataisīs baigi lielo drāmu gan Lielajos, gan Mazajos Muļķos. Šis projekts ir ļoti netipisks latviešiem!”