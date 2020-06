Vai labs miegs spēj ietekmēt labu veselību?

Pilnvērtīgi izguļoties cilvēks palīdz arī savam organismam - miegs ir viens no veidiem kā palīdzēt savam ķermenim būt veselam un palīdzēt organismam cīnīties ar dažādām slimībām.

Viens no laba miega ieguvumiem ir tas, ka tas ļauj arī apstrādāt dienas laikā iegūto informāciju un ļauj smadzenēm atpūsties, tāpēc bieži vien tiek lietots teiciens - "rīts gudrāks par vakaru".

- risks saslimt ar akūtām saslimšanām vai pieļaut to nekontrolētu progresiju

Cilvēki, kuri nav ilgstoši izgulējušies, sāk kļūt nervozi un pavirši darbā, neuzmanīgi arī braucot pie stūres un citās vietās, kurās būtu vajadzīga uzmanība un koncentrēšanās, piemēram, miegainība mēdz būt viens no visbiežākajiem avāriju cēloņiem.

Lai būtu ērti gulēt, jāpadomā arī par guļamistabas vides iekārtojumu un guļvietas kvalitāti - ērts spilvens, izvēdināta telpa, tumsa un klusums ir tikai neliela daļa no tā, kas nepieciešams, lai varētu pilnvērtīgi izgulēties.

Ja darba režīms un ikdiena to ļauj, ieteicams ir veidot miega režīmu vienā un tajā pašā laikā, ieskaitot brīvdienas. Protams, miega režīms ir jāveido atkarībā no tā, cikos ir no rīta jāceļas un lai vakarā ejot gulēt būtu noguruma sajūta. Ar laiku nervu sistēmai rodas ieradums, kas pārkārtosies uz atpūtas režīmu.