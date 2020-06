Vācijā 30 gadus notika eksperiments, - pedofili adoptēja bez patvēruma palikušus bērnus

Kentlera teorija par pusaudžu emancipācijas nepieciešamību atnesa viņam slavu, un 1966. gadā viņš kļuva par vienu no slavenākajiem vācu sociālās pedagoģijas speciālista Klausa Mollenhauera palīgiem Berlīnē. Tur Kentlers vadīja sociālās pedagoģijas nodaļu, izdeva grāmatu "Vecāki mācās seksuālo izglītību" un no 70. gadu vidus līdz karjeras pat beigām 1996. gadā pasniedza kursus skolotājiem Hanoverē.

Kentlers tiek uzskatīts par vienu no zināmākajiem jauniešu seksuālās izglītības atbalstītājiem. Tomēr viņš kļuva pazīstams arī ar eksperimentu, kā ietvaros pedofiliem tika dota iespēja adoptēt bērnus. Laikraksts "Die Tageszeitung" rakstīja, ka Kentlers to aizsāka 1960. gadu beigās. Eksperimentā piedalījās bez mājām palikuši bērni vecumā no 13 līdz 15 gadiem, kurus profesors cerēja šādā veidā "resocializēt" un paātrināt viņu izaugsmi.