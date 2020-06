Liene Ušakova par naudu sākusi piedāvāt savus kailfoto

Hola’ munchies ! 🐒😈🔥 I finally started an ONLYFAN $ ! -So , don’t forget to subscribe! Go and check out pictures and videos of my assets! muah 💋 😈 Paldies miljo Dievinj, ka stavi man klat un sagatavo manu celju! Paldies mammai, masai,draudzenem ! Paldies tev insta draugs, kas atbalsta un motive, paldies tiem,kas ieheito lol! Paldies par shiem skaistajiem gadiem ... turpinam mirdzet! *still that bitch 😂🥳💅🏻✨ Es negribu dalities zelabainos stastos par to kaa no pilena parvertos par gulbi lol...Jo tas nebus mans stasts. Ja paskatas bildes es isteniba vnm esmu bijusi diezgan simpatiska ha . Ja neskaita manu tiinju periodu kad izgaju gotes, panku faazes -nodzenot matus ,nesajot breketes un savelkot kkadus tragiskus drebju salikumus sev virsu.Tas bija laiks kad es domaju,ka man nekad nebus puisha ,jo visas manas sutitas milas vestules nekad nesanjema atbildes. (Diezgan logjiski ,jo ar panku meiteni lieliem kamju vaigiem un asu raksturu ne1 negribeja satikties 😂) Shobrid es beidzot varu teikt,ka esmu ahujenna vecene (lol) ! Es milu katru savu kjermenja sturiti , es vairs necepos par to,ka man kka varetu but par daudz ... es tikai uzedu pa virsu! Ja man uzmacas virsu celulits , es nevis chiikstu ,bet to izniicinu ! Tapat kaa citu vecenju klachas ;) ! Shis ir tas laiks kad 8 virieshi no 10mit mani iekaro ,lesbietes aicina uz randinjiem un atlikushas sievietes iedvesmojas ... lol Es sevi milu ! (Tik ljoti milu)! Es sevii ieguldu ! Un shis darbs nekad nebeidzas ! Manii ir ljoti daudz milestibas ko Dot un tik daudz parliecibas par savu augumu ,ka pietiktu mums visiem pari galvai. Meitenes , mes dzivojam 1x ! Esiet labaas meitenes , esiet sljushkas , sievas ,mates, masas - iesiet viena otrai ! Esiet miloshas un atbalstoshas ! Esiet parliecinatas ! ...Un bus Jums dazhas ,istas draudzenes ...un istas attiecibas ... ists sex un kaifs pa dzivi! Enjoy un nebaidieties ne no ka ! Daudz Laimes man vel nenosvinetaja dzimshanas diena! Ja kads velas mani satikt un saspiest tad rit ,parit droshi var nakt uz “Violet “ciemos! P.s.Vienigais ko mazliet nozheloju ir tas ,ka savus cicishus esmu tik ilgi radijusi par velti 🤣🤣😂🤣😂🤣) mana davana Jums - mans onlyfan $ iet gaisaa !

