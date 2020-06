Divi Benzemā vārti pietuvina Madrides "Real" pirmajai vietai Spānijas līgā

Otrajā puslaikā vispirms Benzemā izcēlās pēc Edena Azāra piespēles, pārspējot vārtsargu no soda laukuma.

Vispirms pretinieku laukuma kreisajā pusē apspēlēja Ferlins Mendī, pēc kura centrējuma bumbu soda laukuma vidū no gaisa vārtos trieca Asensio.

Visbeidzot vēlreiz izcēlās Benzemā, gūdams skaistus vārtus pēc Asensio piespēles no labās soda laukuma puses. Ar pirmo pieskārienu francūzis ar labo kāju bumbu pasita gaisā, izvairoties no aizsarga, ar otro ar kreiso kāju no gaisa trieca bumbu vārtu kreisajā stūrī.