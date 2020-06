Tiesai nodota Zakatistova un uzņēmēja Tamuža krāpšanas krimināllietu

Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors Māris Urbāns tiesai nodevis krimināllietu divu personu apsūdzībā par 26 620 izkrāpšanu un mēģinājumu izkrāpt 2420 eiro no SIA "Eco Baltia grupa".

Saskaņā ar apsūdzību 2016. gadā Zakatistovs vienojās ar AS "Eco Baltia" padomes priekšsēdētāju Tamužu par finanšu līdzekļu izkrāpšanu no AS "Eco Baltia" meitassabiedrības SIA "Eco Baltia grupa" nolūkā finansēt Zakatistovu kā partijas politiķi.