Nacistu simboli un "rasistisks mazulis". Trampa nedienas ar sociālajiem tīkliem turpinās

No "Facebook" izņemtās Trampa pārvēlēšanas kampaņas reklāma.

"To mēs redzējām šajā gadījumā ar šo reklāmu, un visur, kur šis simbols tiktu izmantots, mēs rīkotos tāpat," viņš piebilda.

Savukārt Trampa versijā video rediģēts tā, lai izskatītos, ka gaišādainais puika dzenas pakaļ tumšādainajam. "Pārbijies bērns bēg no rasistiska mazuļa," vēsta paraksts, kam līdzās novietots CNN logo. Pēc brīža parādās cits paraksts, kas vēsta: "Rasistiskais mazulis droši vien balso par Trampu." CNN šādu sižetu nav pārraidījis.

Sociālie tīkli ilgstoši kritizēti par to, ka to platformās tiek izplatīta politiskā dezinformācija. "Twitter" nesen sāka pievienot brīdinājumus Trampa tvītiem. Maija beigās platforma atzīmēja divus Trampa tvītus kā "nepamatotus", kā arī paslēpa vienu no ASV prezidenta tvītiem aiz brīdinājuma par vardarbības glorificēšanu.