"Pamodos no āmura sitieniem pa galvu." Čečenu blogera, kurš pārspēja Krievijas "slepkavu", stāsts

Sergeju Skripaļu centās noindēt ar "Novičok", Aleksandru Ļitviņenko nonāvēja ar radioaktīvo poloniju, savukārt čečenu blogerim Tumso Abdurahmanovam kāds vīrietis uzbruka, apbruņojies tikai ar āmuru. Taču viņš tik un tā ir pārliecināts, ka uzbrukumā iesaistīti Krievijas drošības dienesti, raidsabiedrībai BBC raksta žurnālists Niks Sturdijs.

2020. gada 26. februārī aizelsies puskails vīrietis sevi filmē pustumsā. Viņš ir tikko paķēris telefonu un sācis tiešraidi "Instagram." Viņš pārslēdz video no priekšējās kameras uz aizmugurējo un kadrā redzams otrs vīrietis, pilnībā apģērbies, guļam ar seju gultā. No viņa galvas ved pusmetru gara, bieza asiņu sliede, kas turpinās uz linoleja grīdas, pa kuru vīrietis acīmredzot ticis vilkts.

"Kurš tevi sūtīja?" atbildi pieprasa filmētājs. "Kurš tevi sūtīja?!" viņš atkārto, paceldams balsi.

Filmētāja vārds ir Tumso Abdurahmanovs. Viņš ir čečenu blogeris, kurš dzīvo slepenībā Zviedrijas pilsētā Jēlvē.

Viņš tur āmuru un satraukts atskatās pār plecu - redzami satraukts, ka dzīvoklī varētu būt vēl kāds.

"Kurš tevi sūtīja, es prasu!"

Vīrietis iekunkstas. Viņš vārgā balsī pasaka, ka viņu sūtījis kāds vīrietis no Groznijas - Čečenijas galvaspilsētas. Viņš arī atklāj, ka ir no Maskavas.

"Kā tu dabūju manu adrei?" Prasa Tumso.

"Viņi man pateica."

"Un kā tevi sauc?"

"Ruslans."

Tumso Abdurahmanovs ir patvēruma meklētājs, un viņam tikko izdevies atvairīt vīrieti, kurš viņam miegā uzbruka ar āmuru. Tumso ir gaidījis, ka kaut kas tāds notiks. Iepriekšējos sešos mēnešos uzbrukts diviem citiem čečenu patvēruma meklētājiem - viens tika nošauts Berlīnes parkā, otrs - nodurts viesnīcā Francijas ziemeļos. Tumso arī uzzinājis, ka par viņa galvu izsludināta atlīdzība.

Pamodās no sitieniem pa galvu

Trīs mēnešus vēlāk sarunā ar BBC 34 gadus vecais Tumso, kurš tagad dzīvo slepenībā citviet Zviedrijā, aprakstīja, kā pamodās no vairākiem sitieniem pa galvu, kā ar grūtībām tika ārā no segas apakšas, un nogurdinošo cīņu, kas tam sekoja. Tumso nav liels vīrs, taču kādā brīdī pašam par pārsteigumu viņam izdevās tikt virsū uzbrucējam. Vīrietis redzēja, kā viņa asinis pil uzbrucējam uz sejas un mutē. Par čečenu lielākais uzbrucējs viņu pēc tam pārspēja, taču cīņas laikā āmurs izslīdēja no vilnas cimdos tērptajām rokām.

Tumso to sagrāba un vairākkārt iesita uzbrucējam pa galvu.

"Sākumā viņš mežonīgi cīnījās pretī, centās sevi pasargāt. Bet pēc pāris sitieniem ar āmuru viņš sāka ar mani runāt. Līdz tam viņš bija klusējis. Es nezināju, vai viņš runā krieviski un kas viņš ir. Viņš pateica savu vārdu. Viņš teica - lūdzu, nesit man, es tev visu izstāstīšu."

Ierodoties notikuma vietā, policisti ieraudzīja šķebinošu skatu - divi Krievijas pilsoņi, kuru galvas noklātas asinīm pēc cīņas, kurā izmantots āmurs. Lielākais, apģērbtais vīrietis jau bija bezsamaņā. Mazāk ievainotais Tumso tika arestēts. Pēc trīs dienu ilgas nopratināšanas viņš tika pārkvalificēts par nozieguma upuri. 29 gadus vecais Ruslans Mamajevs tika aizturēts aizdomās par slepkavības mēģinājumu, ko viņš noliedz.

Lietā notika ārkārtīgi rets pavērsiens, un izmeklēšanu nodeva Zviedrijas Drošības dienestiem. Tumso advokātam Jensam Sjolundam šī lēmuma iemesls ir skaidrs - aizdomas, ka aiz uzbrukuma stāv cita valsts. Krievija.

Disidentiem liek pazust

Tumso Abdurahmanovs ir viens no aptuveni 130 000 čečenu bēgļiem Eiropā. Daudzi no viņiem bēguši no vardarbīgās un tirāniskās Kremļa atbalstītās Ramzana Kadirova varas.

Tumso Čečeniju pameta pirms trim gadiem pēc konflikta ar Groznijas tā brīža mēru, Kadirova brālēnu. Tumso draudēja, ka viņam liks pazust - viņu nolaupīs, spīdzinās un varbūt nogalinās - tāpat kā daudziem citiem režīma kritiķiem.

Kopš tā laika viņš kļuvis par vienu no ietekmīgākajiem un prominentākajiem emigrējušiem Kadirova kritiķiem. Tumso "Youtube" kanālam ir vairāk nekā 350 000 sekotāju, neskatoties uz to, ka Čečenijā ir tikai 1,2 miljoni iedzīvotāju. Tajā viņš skarbi kritizē Ramzana Kadirova šķietami absolūto varu Čečenijā, režīma pastrādātos cilvēktiesību pārkāpumus un korupciju.

Ap blogera galvu savilkās jauni mākoņi pēc ilgas sarunas ar Kadirova labo roku, Čečenijas parlamenta vadītāju Magomedu Daudovu. Čečenijā šo vispārēji bijāto cilvēku, kuru uzskata par personīgi vainīgu vajāšanas kampaņā pret republikas homoseksuāļu kopienu, pazīst ar iesauku "Kungs".

Kungs pats iniciēja sarunu ar Tumso, taču blogeris to publicēja vairākos ierakstos, kuru kopējais ilgums pārsniedza divas stundas un kuros skarbi kritizēja Daudovu. Vēlāk, kad Tumso publiski Kadirova tēvu Ahmatu nosauca par nodevēju, jo viņš 1999. gadā pēc iebrukuma Čečenijā pieslējās krieviem, Kungs acīmredzot nolēma, ka blogeri jāpārmāca.

Pagājuša gada martā Daudovs tiešsaistē publicēja Krievijas amatpersonai netipisku paziņojumu.

"Tumso," viņš sacīja, skatīdamies telefona kamerā, "Es oficiāli tev saku savā un savu brāļu vārdā. Tu zini, kas ir mani brāļi. Tu runāji par Ahmatu [Kadirovu], un tagad šis ir dzimtas konflikts. Kamēr vien manās dzīslās rit asinis, tu esi mans ienaidnieks un manu brāļu ienaidnieks. Un mēs tevi atradīsim."

Mēs atļaujam izliet viņa asinis

Dzimtas konfliktu - slepkavības atriebības nolūkos par kāda ģimenes locekļa nonāvēšanu - tradīcija Čečenijā joprojām zeļ un plaukst. Tas, ka Tumso nevienu nebija nogalinājis, Kungam nešķita problēma.

Viņš tupināja, sacīdams, ka Tumso patiesībā netiks nogalināts, viņam vienkārši tikšot sarūpēts "ārkārtīgi jautrs laiks". Taču čečeniem izmantoto vārdu nozīme bija skaidra.

Viss šķita vēl draudīgāk, kad valdību atbalstošie sociālie tīkli sarīkoja izrādi ar Čečenijā palikušo Tumso ģimeni - tēvoci un diviem citiem radiem. Viņi paziņoja, ka atsakās no vīrieša. Turklāt viņi atklāti deva atļauju blogeri nogalināt.

"Lai viņi dara visu, ko grib," Tumso tēvocis un brālēni sacīja. "Viņš vairs nav mūsu ģimenes daļa. No šī brīža, ja kāds viņu nogalina, mēs atļaujam šim cilvēkam izliet viņa asinis."

Uzbrukums notika Kunga dzimšanas dienā, kas nepatīkami līdzīgi žurnālistes Annas Poļitkovskajas slepkavībai. Viņa bija viena no skaļākajām Kadirova un Vladimira Putina kritiķēm, kuru nošāva 2007. gada 7. oktobrī - Putina dzimšanas dienā.

Pēc atbrīvošanas no aizturēšanas, Tumso publicēja izaicinošu video "Instagram", kurā izsmejoši smaidīja un miedza ar aci. Pie tā viņš rakstīja: "Daudz laimes dzimšanas dienā, Daudov! Piedod, ka nedaudz nokavēju!"

Pie teksta bija pievienota āmura emocijzīme.

Gan Tumso, gan daudziem citiem čečeniem nav šaubu, kurš stāvēja aiz uzbrukuma, taču Čečenijas varasiestādes noliedz, ka būtu iesaistītas.

Dzīvo pastāvīgos draudos

Čečeni Eiropā apgalvo, ka dzīvo pastāvīgos atmaksas un vardarbības draudos - gan pret sevi, gan pret radiniekiem mājās. Režīma kritiķi tikuši sisti un piespiesti, Kadirova pretinieki gadu gaitā noslepkavoti. Daži bija ietekmīgi kaujinieki, bet citi - politiskie sāncenši vai vienkārši kritiķi.

Škiet, ka Krievijas specdienesti iesaistīti vairāk nekā vienā slepkavībā.

Pērnajā augustā pie Zeļimhana Hangošvili, kurš bija augsta ranga komandieris otrajā čečenu karā, Berlīnē pienāca kāds ādā tērpts vīrietis uz velosipēda. Hangošvili bija ceļā uz vietējo mošeju un nez kādēļ izmeta līkumu caur vietējo parku. Viņa ģimene uzskata, ka kāds viņu tajā ievilināja.

Velosipēdists Hangošvili sašāva vairākas reizes, nogalinot ar šāvienu galvā. Viņš pārsēdās uz noīrēta skūtera un aizbēga līdz Šprē upei, kur pārģērbās rozā T-kreklā un šortos un ūdenī iemeta somu. Divi pusaudži, kuri to redzēja, piezvanīja policijai. Pēc dažām minūtēm vīrieti arestēja. Viņam bija derīga Krievijas pase ar nepatiesu vārdu. No upes izcēla somu, kurā atrada ādas drēbes, parūku un "Glock" pistoli.

Slepkavība bija sīki un smalki izplānota un, ja nebūtu zēni, kuri slepkavu pamanīja, visticamāk, viņš būtu aizbēdzis. Vīrietis Berlīnē bija ieradies caur Poliju dažas stundas pirms slepkavības. Viņš precīzi zināja, kur un kad atrast Hangošvili, un bija izplānojis bēgšanas ceļu. Viņam bija nepieciešami sabiedrotie un detalizēta izlūkošana - kas raisījis aizdomas, ka slepkavību izplānojis Krievijas izlūkdienests.

Šīs aizdomas pastiprinājās, kad pētnieciskās vietnes "Bellingcat" žurnālists Kristo Grozevs noskaidroja slepkavas patieso identitāti un biogrāfiju. Viņš bija kādreizējais Krievijas īpašās vienības kareivis vārdā Vadims Krasikovs. Viņš jau bija pastrādājis vismaz trīs slepkavības par atlīdzību, un Krievijas Federālais drošības dienests (FDD) viņu aizsargāja no notiesāšanas.

Izmantojot noplūdušus telefona datus, Grozevs izpētīja Krasikova darbības nedēļu pirms slepkavības. Neskaitot mājas, viņš visvairāk laika pavadīja FDD pretterorisma birojā Maskavā un īpašās vienības apmācību nometnē, kur viņš pavadīja trīs dienas pirms pameta Krieviju.

Sadūra 135 reizes

Janvārī cits ceļojošs slepkava Parīzē nogalināja vēl vienu čečenu. Upuris bija blogeris, kurš lietoja medikamentus posttraumatiskā stresa sindroma dēļ un kurš tiešsaistē bija apvainojis Kadirovu.

Kaut gan Tumso tolaik atradās Zviedrijā, viņš saņēma ziņu par kādu aizdomīgu čečenu Berlīnē - Usmanu Mamadijevu. Viņš uzreiz satraucās par savas sievas un bērnu, mātes, tēva un brāļa, kuri dzīvoja Vācijas galvaspilsētā, drošību. Tumso Vācijas policijai sniedza Mamadijeva aprakstu, taču viņš devās tālāk uz Beļģiju.

Tur viņš satikās ar blogeri Imranu Alijevu, ar kuru bija sadraudzējies internetā, izlikdamies, ka ir vēža pacients, kurš dodas ārstēties uz Eiropu. 29. janvārī viņi devās uz Lilli Francijā, un reģistrējās viesnīcā. Nākamajā rītā Alijeva līķi atrada abu istabiņā. Tika ziņots, ka viņš sadurts 135 reizes. Tajā brīdī Mamadijevs jau bija ceļā uz Berlīni, no kuras tālāk devās uz Maskavu.

Pēc Alijeva nāves Tumso veica izmeklēšanu, kuras rezultātus publicēja tīmeklī. Viņš apgalvoja, ka noteicis Mamadijeva saistību ar tuvu Kadirova sabiedroto - Krievijas parlamenta deputātu Adamu Deļimhanovu. Tumso arī pauda, ka Mamadijevs aizdomīgos apstākļos iegādājies auto pēc atgriešanās mājās.

Čečenijas varasiestādes noliedz, ka būtu iesaistītas Imrana Alijeva slepkavība. BBC neizdevās sazināties ar Mamadijevu.

Nepilnu mēnesi vēlāk Tumso pats kļuva par mērķi. Viņa galva un ķermenis noklāti rētām un brūcēm, ko atstājis āmurs, un viņam ir ārkārtīgi palaimējies būt dzīvam.

"Tas bija brīnums," viņš sacīja. "Es to sapratu, kad sēdēju policijas iecirknī un domāju, kas ar mani noticis. Pirmās emocijas, kas uznāk, ir neiespējami izpaust. Tajā brīdī jūties tā, it kā būtu no jauna piedzimis, kad domā, kā biji uz pašas robežas brīdī, kad kāds tev sita ar āmuru."

Iespējams, paveicies arī ar to, ka Tumso ģimene dzīvo Vācijā.

Nespētu nodarīt pāri kādam citam

Atšķirībā no Hangošvili slepkavas, Ruslans Mamajevs neceļoja, izmantojot viltotus dokumentus. Iespējams pat atrast viņa "Facebook" profilu, kurā pēdējais komentārs ir no vīrieša tēva, kurš pērnajā augustā rakstījis novēlējumu dzimšanas dienā. Fotogrāfijās redzams garš vīrietis, ar aziātiskiem vaibstiem un tumšiem matiem.

Mamajevs dzimis Kazahstānā un bērnībā pārcēlies uz Omsku. Tur viņš uzsācis mācības koledžā, ko vēlāk pameta, un pārcēlās uz Maskavu. 2018. tiesa viņam lika atmaksāt pusmiljonu rubļu, ko viņš bija aizņēmies no bankas.

Sturdijs sazinājās ar vairākiem vīrieša draugiem un ģimeni. Viņa draudzene sacīja, ka Mamajevs nespētu nodarīt pāri kādam citam un ka visa ģimene esot šokēta. Viņai neesot skaidrs, kāpēc vīrietis devies uz Zviedriju. Citi viņa tuvinieki runāt nevēlējās.

Nekas Mamajeva biogrāfijā neliecina, ka viņš būtu slepkava. Tāpat viņam nav iepriekšējas saiknes ar Čečeniju. Tomēr "Bellingcat" nopludināti lidojumu dati norāda, ka Mamajevs divreiz devies uz Grozniju neilgi pirms došanās uz Zviedriju.

Zviedrijas policija kā aizdomās turamo aizturējusi vel vienu personu - kādu sievieti no Čečenijas. Neilgi pirms uzbrukuma viņa no Francijas ieradās Zviedrijā. Pirms neilga laika tika izdots aresta orderis trešajai personai - Imranam Hašhanovam - čečenam no Omskas. Viņš vairs neatrodas Zviedrijā, bet tiek uzskatīts, ka bijis valstī uzbrukuma laikā.

Motīvi ir neskaidri

Mamajeva motīvi, kādēļ viņš acīmredzami centies nogalināt cilvēku, ko nekad nav saticis, ir neskaidri, taču Tumso ir teorija. Viņš uzskata, ka finansiālās grūtības varētu Mamajevu padarīt par vieglu rekrutēšanas un izmantošanas mērķi tiem, kuri vēlējās sarīkot slepkavības mēģinājumu, ko varētu viegli noliegt.

Tumso ir pārliecināts, ka aiz uzbrukuma stāv kāds ar plašākām spējām nekā Kadirova personu lokam. Mamajevam izdevās noskaidrot Tumso adresi, atvērt ar pin-kodu slēgtas durvis, atrast un iekļūt dzīvoklī, kamēr viņš gulēja. Blogeris uzskata - tas liecina, ka iesaistīts FDD.

Tumso nebija nedz dubultaģents kā Skripaļs, nedz kādreizējais FDD virsnieks, kurš strādā par konsultantu britu izlūkdienestā, kā Ļitviņenko. Tad kādēļ lai FDD gribētu viņu nogalināt? Tumso ir teorija arī par šo - nauda.

"Man ir informācija, kuru es nevaru pierādīt vai apstiprināt, ka FDD, iespējams, šo informāciju pārdevis Kadirovam. Un, ja tā ir taisnība, tas nav nekas neparasts. Šī ir Krievija - un ir pilnīgi normāli, ka dažādas valsts struktūras cita citai kaut ko pārdod. Mēs Čečenijā to esam redzējuši gadiem," pauda Tumso.

Kadirova un Putina attiecības - aprēķina laulība

Attiecības starp Krieviju un Čečeniju ir pašas par sevi daļēji finansiālas. Maskava tajā iegrūž miljonus, savukārt Kadirova brutālā valdīšana nodrošina, ka nerodas šķelšanās.

"Tā ir aprēķina laulība," sacīja Maskavā bāzētā Konfliktu analīzes un novēršanas centra pārstāve Katja Sokirijanskaja. "Ļoti skaidrs, ka Putins domā, ka Ramzans risina viņa problēmas Čečenijā. No Ramzana puses ir ļoti skaidrs, ka Vladimirs Putins garantē viņa bioloģisko izdzīvošanu - paša Ramzana un viņa ģimenes, viņa bērnu, tuvo draugu un viņa loka izdzīvošanu."

Jo Kadirovs un viņam tuvo personu loks, paši to labi zinot, var ne tikai pasludināt dzimtas konfliktu, bet arī būt tā subjekti.

"Ramzanam Kadirovam ir dzimtas ienaidnieki, un daudziem viņa sabiedrotajiem arī. Viņiem ir asinis - cilvēkiem, kuri viņus vaino nāvēs un pazemojumā. Un viņi gaida brīdi, kad atriebties, kad nokārtot dzimtas konfliktu. Un čečeni var gaidīt ļoti ilgi."

Nav zināms, kurš pavēlēja Ruslanam Mamajevam doties uz Zviedriju un uzbrukt gulošajam Tumso ar āmuru. Nav zināms, vai bija iesaistīts FDD, un nevar pierādīt, vai tā bija dzimtas konflikta izpilde.

Taču Čečenijas otra ietekmīgākā amatpersona brīdināja par šādu rīcību, un valdību atbalstošie sociālie tīkli būtībā to akceptēja, publicējot Tumso radinieku paziņojumu.