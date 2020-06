Īlona Maska mamma atklāti pastāstījusi par vardarbību ģimenē un bēgšanu no vīra

Meja Maska savā 72 gadu vecumā nebūt nevar sūdzēties par garlaicīgu dzīvi - jau kopš 60 gadu vecuma sievietei ir visai aktīva modeles karjera. Tiesa, sievietes dzīve ilgu laiku ir bijusi mazāk skaista - viņa pati atzīst, ka saskārusies ar nelaimīgu ģimenes dzīvi, kā arī vardarbību no sava vīra puses, kurš viņu gandrīz vai ir piespiedis apprecēties.

Īlona Maska māte gan atzīst, ka nenožēlo laulību, jo šajā ģimenē radušies trīs bērni, taču pēc deviņiem kopdzīves gadiem sieviete aizbēgusi no vīra, kurš sācis vardarbību jau medusmēneša laikā.

"Es atceros viņa pirmo sitienu - tā bija mūsu medusmēneša pirmā diena. Viņš man pavēlēja izpakot somas un pagatavot viņam ēst, uz ko es atbildēju ar jautājumu par to, vai viņš man palīdzēs.

No medusmēneša atgriezos stāvoklī un kā nosēta ar zilumiem, taču baidījos par to pastāstīt savai ģimenei, jo domāju, ka saskaršos ar nosodījumu," atklājusi Maska.

Par Īlona Maska tēvu Ērolu patiesi klīst stindzinošas baumas, tostarp par to, ka viņš fiziski iespaidojis arī savus bērnus, kā arī ziņas par to, ka viņš radījis bērnu ar pameitu no savas otrās laulības.