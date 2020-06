Karstais laiks - pārbaudījums sirdij un asinsvadu sistēmai. Kardioloģes ieteikumi labai pašsajūtai

Vasarā šķidrumu vajadzētu uzņemt pietiekamā daudzumā. Svīšana ir ķermeņa aizsardzības reakcija siltā laikā, un, lai svīstu, ķermenim ir nepieciešams ūdens. Labāk ir dzert nevis parastu ūdeni, bet sulas, zaļo tēju, minerālūdeni bez gāzes. Lai neapgrūtinātu sirdi ar lielu daudzumu šķidruma un izvairītos no pietūkuma, ūdeni un citus dzērienus labāk dzert bieži, bet nelielās porcijās.

Pamatprasība vasaras ēdienam ir tāda, ka tam jābūt vieglam. Gremošanas procesam nevajadzētu radīt papildu slodzi ķermenim, kas cieš no karstuma. Tāpēc ir jāsamazina dzīvnieku tauku daudzums, jāatsakās no kūpinātas gaļas, marinādes, desas un smalkmaizītēm, no gāzētiem dzērieniem, alkohola un kafijas.