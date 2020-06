Es noskatos, kā tava mamma piedzīvo visu to pašu, kad 16 gadu vecumā apcietināja mani.

Atceros, ka piecu vai sešu gadu vecumā izteicu savai mammai vēlmi satikt tēvu. Viņš bija ieslodzīts, taču drīz vien mēs viņu apciemojām. Es no tās tikšanās reizes neatceros daudz, vien to, cik lepni viņš mani lielīja citiem ieslodzītajiem.

Nākamo reizi viņu satiku astoņu vai deviņu gadu vecumā, kad viņš jau bija uz brīvām kājām. Viņš dzīvoja kopā ar savu mammu, netālu no manas un mammas dzīvesvietas, tāpēc man atļāva viņu apciemot. Kolīdz ierados viņa dzīvoklī, viņš aizgāja. Pavadīju tur visu nedēļas nogali, viņš laiku pa laikam uzradās, tad atkal nozuda, taču es biju laimīgs kaut mazu brīdi uzturēties viņa klātbūtnē.

Diemžēl es aizgāju nepareizajā virzienā un jau pēc pāris nedēļām es biju ieslodzīts par slepkavību. Nevienu neinteresēja, ka šāvējs bija kāds cits. Es biju automašīnā un ar to pietika.

Kad tev bija astoņi gadi, tevi adoptēja mana māte. Man atlika vien parakstīt dokumentus. Man šķita, ka tev pietiks ar mammu, taču izrādījās, ka tev vajadzēja arī mani. Vismaz daļu no manis.

Tu teici, ka mani ienīdi. Un es to saprotu. Tavā dzīvē nebija vīrieša, kas varētu aizsargāt un paskaidrot. Parasti, kad tev bija neskaidrības, tu tās risināji pats. Beidzot es saprotu, kāpēc tu man neatbildēji reizēs, kad prasīju, kas jauns, kā varu palīdzēt, kas notiek. Tu biji radis ar to visu dzīvot pats, tu pieņēmi, ka es tev palīdzēt nevarēšu.

Bet es mēģināju! Reiz, kad tev bija vien divi gadi, mana mamma atveda tevi uz cietumu. Es tev toreiz rokās ieliku "Guess" pulksteni, taču mana māte par to vien izteicās, ka tu esi pārāk mazs un to pazaudēsi. Redzi, esot tēvam, no cietuma bieži nākas meklēt citus veidus, kā kompensēt savu neesamību.