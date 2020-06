Ekonomikas ministrijas prognozes par darba tirgu līdz 2040. gadam

Covid-19 pandēmijas izraisītā krīze ir ierobežojusi ekonomiskās aktivitātes lielākajā daļā tautsaimniecības jomu, visdziļāk skarot tās nozares, kas tiešā veidā saistītas ar iedzīvotāju pārvietošanos un pulcēšanos, piemēram, pasažieru pārvadājumi, ceļojumu biroju un tūrisma operatoru darbība, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus, dažādas izklaides, mākslas un kultūras jomas, u.c. nozares. Pēc EM aplēsēm tieši skartajās nozarēs darbavietu skaits 2019.gadā veidoja aptuveni 60 tūkstošus jeb gandrīz 7% no kopējā darbavietu skaita tautsaimniecībā. Daudzās no minētām nozarēm aktivitāte var saglabāties zemā līmenī ilgstoši, līdz ar to daļa no šīm darba vietām var tikt zaudētas.