"Viņš uz mani paskatījās ar tādu skatienu..." "Bulls" bijušais ārsts atklāj pārsteidzošu stāstu par Džordana izturību

Ārsts atcerējās, ka pirms viena no mačiem Džordans būtībā pat nedrīkstēja doties laukumā: "Vienā vakarā, aptuveni 10 minūtes pirms spēles sākuma, Maiklam bija tik smagas kakla sāpes, ka viņš to pilnībā nespēja pakustināt. Es viņam piedāvāju šo maču izlaist. Jums vajadzēja redzēt viņa reakciju. Viņš uz mani paskatījās ar tādu skatienu, it kā es būtu pilnībā traks un teica: "Fani uz šīm spēlēm ierodas no vietām, kas ir simtiem, reizēm pat tūkstošiem jūdžu attālumā. Viņi ir ieradušies, lai redzētu mani spēlējam, līdz ar to es nelikšu viņiem vilties.""