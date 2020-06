"Apzinājos, ka man pašam ir jābūt laimīgam..." Janičenoks atklāti par aiziešanu no ģimenes un jaunajām attiecībām

"Mēs bijām draugi. Mēs ļoti daudz runājām un turpinām to darīt arī tagad. Mums bija ļoti spēcīga emocionālā saikne, mēs viens otru ļoti labi sapratām. Šī sajūta turpinās, un ticu, ka ar laiku tā kļūs vēl stiprāka," izdevumam atklāj Kristaps.

Viņš turpina: "Protams, ka manī ir vainas izjūta... Bet tā nav vainas izjūta par to, ka aizgāju no ģimenes, jo skaidri apzinājos, ka man pašam ir jābūt laimīgam, lai cilvēki man apkārt būtu laimīgi. Un šī iemesla dēļ – droši vien izklausīsies egoistiski – izvēlējos aiziet no ģimenes. Mocīt vienam otru un palikt attiecībās tikai bērnu dēļ ir ļoti grūti."