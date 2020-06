Ceļ trauksmi par latviešu aktivitāti nelegālajās lejupielādēs jeb "torrentos"

Vairāk nekā piektā daļa jeb 21,6% interneta lietotāji atzinuši, ka izmantojuši torrentu lejupielādes vietnes pēdējā pusgada laikā un 66% no tiem, kuri atzinuši, ka izmanto šīs vietnes, to dara biežāk nekā reizi vai dažas reizes mēnesī. 78,4% norādījuši, ka nav izmantojuši satura nelegālās vietnes pēdējā pusgada laikā, no kuriem 37,9% atklāja, ka darījuši to pirms tam. Pēdējā pusgada laikā un vismaz reizi mūžā torrentu lejupielādes vietnes lietojuši 51,4% aptaujāto, savukārt nekad torrentu vietnes nav lietojuši 48,6% pētījuma dalībnieku.