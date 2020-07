Pašmāju farmaceite dalās ar padomiem veselīgas sejas ādas uzturēšanai vasaras sezonā

Saules kaitīgā ietekme - kā pret to aizsargāties

Pareizi izvēlēta saules kosmētika aizsargā ādu no priekšlaicīgas novecošanās, nevēlamas pigmentācijas un ultravioletā starojuma, taču arī saules kosmētika jāizvēlas balstoties uz noteikto ādas fototipu. Sausai ādai ieteicams ādu barojošāks aizsargkrēms ar mitrinošām īpašībām, kombinētai vai normālai un nobriedušai ādai atbilstošāks būs vieglāks saules aizsargkrēms, savukārt taukainai vai jutīgai ādai - želeja, losjons vai pieniņš.

Viena no izplatītākajām kļūdām ir vēlmē pēc labāka iedeguma iegūšanas uz sejas ziest ķermeņa eļļu, kā rezultātā rodas saules apdegumi.

Apdegumu gadījumā sakairināto ādu nomierina un atjauno dažādi aerosoli, piemēram, pantenols, alvejas gēli un mitrinoši krēmi. Lai no saules apdeguma izvairītos, vasarā aizsargkrēms jālieto arī, ja laiks ir apmācies, jo mākoņi neaiztur ādai kaitīgos ultravioletos starus," stāsta farmaceite.

Cilvēkiem ar gaišu ādas krāsu, rudiem matiem un vasaras raibumiem ir pastiprināts pigmentācijas risks, kā arī var veidoties ādas pigmentācijas plankumi, parādīties jaunas dzimumzīmes. Ikvienam cilvēkam, jo īpaši gaišas ādas īpašniekiem, katru gadu pirms vasaras sezonas sākuma ieteicams pārbaudīt dzimumzīmes pie dermatologa, lai pārliecinātos par to, vai kāda no tām nav ļaundabīga. Savukārt pirms došanās ārpus mājas svarīgi lietot saules aizsargkrēmu ar SPF50+, atkārtoti uzklājot pēc peldēšanās vai saulē atrodoties ilgstoši. Papildu tam ieteicams valkāt gaišu un elpojošu apģērbu, cepuri vai lakatu, kā arī jācenšas izvairīties no tiešiem saules stariem.