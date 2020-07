Jau ir par vēlu un laiks bēgt! Kā Zodiaka pārstāvji uzvedas, kad ir nikni

Ugunīgie Auni patiesībā ne pārāk mīl konfliktus - šīs Zodiaka zīmes pārstāvji bieži vien var būt visai asi un uzstājīgi, kā arī gribēt uzsvērt savu nozīmīgumu, taču ļoti cenšas to nenovest līdz atklātam strīdam jo zina, kādi kļūst šajā stāvoklī. Ja kādam nav izdevies redzēt to, kādu postažu pēc sevis atstāj saniknojies Auns, tā ir viena no lielākajām veiksmēm šo cilvēku dzīvē.