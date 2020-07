Levits: Latvijā nepieciešams domāt par valsts pārvaldes modernizāciju un likumdevēja lēmumu kvalitātes uzlabošanu

"Mums trūkst valsts kopējā skatu punkta. Ir jābūt kādam politiski atbildīgam par to Ministru kabineta līmenī. Katru dienu redzu, ka trūkst politikas koncepcijas," pauda Levits, uzsverot, ka koncepcijas tūkst arī par to, kā jāsadarbojas šīm dažādajām iestādēm, skatot jautājumu ne tikai izrietoši no savas kompetences, bet no valsts kopējā viedokļa.