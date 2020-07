Aizvien vairāk uzņēmumu boikotē "Facebook". Vai tas var nogalināt sociālo tīklu?

Tā, piemēram, 18. gadsimtā aktīvistu kustība aicināja britus atteikties no vergu ražotajiem produktiem. Tas iedarbojās. Aptuveni 300 tūkstoši cilvēku vienkārši pārstāja iegādāties cukuru, tādējādi izraisot spiedienu, kas vēlāk ļāva atteikties no vergturības.

Kampaņa "Apturi naidu, lai gūtu labumu" (Stop Hate for profit) ir jaunākā kustība, kas izmanto boikotu kā politisku rīku. Šī kustība ir pārliecināta, ka sociālais tīkls "Facebook" nedara pietiekami, lai apturētu rasistiska un naidpilna satura izplatīšanos tā platformā. Kustībai ir izdevies pārliecināt vairākus lielos uzņēmumus atteikties no reklāmu izvietošanas (attiecīgi – arī no maksāšanas) "Facebook" un citās ar to saistītajās platformās.