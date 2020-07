Desmit matu mazgāšanas kļūdas, kas sanikno vairumu frizieru un stilistu

Ne velti matus sauc par katras dāmas rotu - veselīgi un mirdzoši mati ne tikai izsauc apkārtējo apbrīnu, bet arī liek to īpašniecei justies labi un skaisti. Par to, kādas kļūdas visbiežāk mūs attur no skaistiem matiem, vēsta portāls "Postimees".