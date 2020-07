Āfrikā mīklainos apstākļos bojā gājuši vairāki simti ziloņu

Pirms divām nedēļām tika ziņots par 154 mirušiem ziloņiem Okavango deltā, taču tagad to skaits pieaudzis līdz 275. Ziloņu mirstīgās atliekas ir neskartas, tāpēc varasiestādes izslēgušas versiju, ka vainojami malumednieki.

"Izvēlētas trīs laboratorijas Zimbabvē, Dienvidāfrikā un Kanādā, kuras analizēs no mirušajiem ziloņiem paņemtos paraugus," norāda Botsvānas Vides un tūrisma ministrija.

Dabas aizstāvju organizācija "Elephants without Borders" (EWB), kura regulāri uzņem attēlus no putna lidojuma, maija sākumā cēla trauksmi. Fotogrāfijās bija redzams, ka mirst visu vecumu ziloņi.

"Bija redzami arī vairāki dzīvi ziloņi, kuri izskatījās novārguši, apātiski un izkāmējuši. Daži ziloņi izskatījās apdulluši, tie ar grūtībām staigāja, bija daļējas paralīzes vai klibuma pazīmes," teikts EWB ziņojumā, ar ko iepazinušies "Reuters" žurnālisti. "Viens no ziloņiem staigāja uz riņķi vien, nespēdams mainīt virzienu, lai gan citi bara locekļi tam mēģināja palīdzēt to izdarīt."

Malumednieku dēļ ziloņu skaits Āfrikā sarūk. Taču Botsvānā, kur mīt trešā daļa no visiem Āfrikas ziloņiem, vērojama pretēja tendence - kopš 90. gadu beigām ziloņu populācija tur pieaugusi no 80 000 līdz 130 000. Tomēr ziloņi ir traucēklis zemniekiem, jo izbradā to apsētos laukus.