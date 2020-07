Covid-19 uzliesmojuma dēļ SPKC nosauc restorānus, kuru apmeklētājiem būtu jānovēro savs veselības stāvoklis

Pagājušajā nedēļā tika reģistrēti astoņi saslimšanas gadījumi, un pieci no tiem bija ievesti no citām valstīm - cilvēki inficējušies Zviedrijā, ASV, Indonēzijā, Šveicē. Bijuši arī daži sekundāri gadījumi, kad infekcija izplatījusies Latvijas iedzīvotāju vidū.

"Uzliesmojums skaidri parāda, ka pandēmija nav beigusies, tam ir zināmas saistības ar to, ko var novērot ārzemēs," teica Dimiņa, skaidrojot, ka pieci no aizvadītajā diennaktī konstatētajiem septiņiem gadījumiem ir saistīti ar kopīgiem privātiem izklaides pasākumiem, kas notikuši publiskās vietās.

Dimiņa pastāstīja, ka šajā gadījumā runa ir par cilvēku kompāniju vecumā no 20 līdz 45 gadiem, kuri kopīgi pavadījuši laiku un tādējādi inficējušies. Divi gadījumi uzskatāmi kā sekundāri gadījumi, proti, no vienas personas inficējās cilvēki, kas neapmeklēja pasākumus.

No uzliesmojuma identificētas vēl divas personas, kas tagad uzturas ārpus Latvijas, bet kopā ar minētajiem cilvēkiem pavadīja laiku Latvijā laikā no 26.jūnija līdz 30.jūnijam. Šīs personas savās mītnes zemēs ir veikušas Covid-19 testus, un SKPC gaida to rezultātus.