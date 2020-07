Ozganizācija ir izveidojusi lietotni, kuru lejupielādēt un rediģēt var ikviens. Viņi to dēvē par "Karšu Vikipēdiju".

"Tā ir pārsteidzoša situācija - ikviens to var gan sagraut, gan papildināt un uzlabot, tomēr galvenais ir tas, ka esam izveidojuši karti, kas visvairāk atbilst patiesībai konkrētajā brīdī," viņš turpina.

Geitons stāsta, ka tā ir vispilnīgākā un precīzākā karte daudzās pasaules vietās, it īpaši Āfrikas laukos, kur nepietiekams līdzekļu ieguldījums ārpus pilsētām bieži vien nozīmē tukšu zemes pleķi, kurā patiesībā dzīvo vairāki miljoni cilvēku.

"Ja notiek tādas slimības kā Ebola vai Covid-19 uzliesmojumi, epidēmijas apturēšanai ļoti svarīga ir inficēšanās gadījumu izsekošana. To nevar izdarīt, ja nav zināms, kur cilvēku meklēt. Un ar ārstēšanos tam nav nekāda sakara - cīnīties ar pandēmiju palīdz sabiedrības veselības stāvoklis un pieejamās kartes," viņš skaidro.

Viņš strādāja pie kartes veidošanas Rietumāfrikas Ebolas vīrusa uzliesmojuma laikā no 2014. līdz 2015. gadam. Geitons konstatēja, ka tieši datu trūkums rada kritiskas problēmas slimības karsto punktu atrašanā un ārstēšanā.

"Kad nonākat medicīnas iestādē ar infekcijas slimību jebkur pasaulē, jums jautās, no kurienes esat. Pasaulē ar zemu ienākumu līmeni ne vienmēr šo vietu ir iespējams nosaukt," stāsta Geitons.

"Mēs tās atjaunojam un, pandēmijas vai kādas katastrofas gadījumā, kad palīdzība ir nepieciešama pēc iespējas ātrāk, to reāli var sniegt," stāsta Huga.

Kartes ir ekonomikas attīstības pamatelementi. Ar neprecīzām kartēm var būt ne tikai sarežģīta navigācija no punkta A uz punktu B, bet arī pareiza mājokļa un infrastruktūras plānošana var kļūt par neiespējamo misiju.

Viens no cilvēkiem, kurš izmanto lielo nepieciešamību pēc aktuālām kartēm ir Tanzānijas uzņēmējs Fredijs Mbuja. Kalnrūpniecības uzņēmumi viņam maksā par savas zemes kartēšanu, izmantojot dronus. Šāda veida detalizēta kartēšana ir jāveic bieži, it īpaši grūti sasniedzamās vietās.

""Google" un "Apple" kartes neatšķir labu ceļu no slikta ceļa, bet tas ir ļoti svarīgi," viņš saka.

"Zeme ir nabadzības apkarošanas atslēga. Bet kā mēs to varam izdarīt, ja nezinām, kur atrodas mūsu zeme?

"Mēs lejupielādējām aptuvenus satelītattēlus un nogādājām tos ciematos. Kartes runā universālā valodā, tāpēc cilvēki var attēlus apzīmēt. Formalizējot to, kartējot to un padarot to taustāmu, cilvēkiem tiek dota plašāka balss visā pasaulē," viņš stāsta.