"Tika pakļauti informatīvajai kampaņai." Eksperts par Latvijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu balsojumu konstitucionālajā referendumā

Saskaņā ar minētajiem datiem, kopumā referendumā no Latvijas piedalījās 10 945 Krievijas pilsoņi, no kuriem 10 147 jeb 92,7% atbalstīja konstitūcijas grozījumus, bet pret balsoja tikai 723 jeb 6,6%, savukārt 75 biļeteni atzīti par nederīgiem.

Pētnieka ieskatā, būtiska daļa no informatīvās kampaņas bija arī Putina raksts "The National Interest" par PSRS lomu Otrajā pasaules karā un no tā izrietošajām Krievijas ambīcijām mūsdienās, kā arī Uzvaras dienas parāde.