Covid-19 pozitīvs arī Hārdenam

Pēc komandu ierašanās Orlando 7. jūlijā, pārbaudīti 322 basketbolisti, kas piedalīsies NBA sezonas atsākšanā. No šiem spēlētājiem divi inficējušies ar koronavīrusu. Viņi atrodas karantīnā un ir nošķirti no komandu treniņnometnēm, vēsta "The Athletic".