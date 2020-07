Ekstrasense Merilina Kerro pēc otrajām dzemdībām pamatīgi novājējusi

First smile, first steps and now first bike ride. All those firsts are so important and I am blessed to be part of his journey of life.❤❤❤ #битваэкстрасенсов #мэрилинкерро #тнт

A post shared by Мэрилин Керро / Marilyn Kerro (@devilmarylinkerro) on Jul 7, 2020 at 2:47am PDT