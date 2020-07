Pieskārieni šķiet vienkāršs ikdienas žests, ar kura palīdzību paužam savas sajūtas un kādu varam mierināt, taču ne visi cilvēki ir uzauguši vidē, kur tā ir norma. Kevins savu pirmo apskāvienu saņēma 18 gadu vecumā un pēc tā droši var apgalvot, ka "pieskārieni ir maģija dvēselei", ziņo portāls "The Guardian".

Neapšaubāmi, Lisa bija viena no vispārliecinošākajām runātājām, kādu puisis bija saticis. Viņa bija bezbailīga vadītāja, un viņš tik ātri viņu iemīlēja, ka pat sāka viņu saukt par "Ma". Tieši tāpat Kevins uzrunā savu māti.

Vienā no daudzajām reizēm, ko jaunieši pavadīja kopā, atvadoties, Lisa izdarīja ko līdz šim vēl nepieredzētu - viņa pieliecās, aplika savas rokas ap Kevinu un cieši viņu apskāva. Puisi pārņēma nemiers, viņš sāka trīcēt. Lisa bija apjukusi un vaicāja, vai viss ir kārtībā, taču viņš neko neteica.

Tā bija pirmā reize, kad puisis sajuta fiziskas bailes no cilvēka pieskāriena. Skarbā nabadzībā Kevinu audzināja vientuļā māte. Viņa darīja visu, kas viņas spēkos un dalījās it visā, kas viņai piederēja, taču ne apskāvienu, ne skūpstu, ne jauku vārdu šajā ģimenē nebija.

"Savā galvā pieskārienus asociēju ar kaut ko sliktu, ar kādu, kas vēlas mani aizskart, tāpēc man bija nepieciešami gadi, lai saprastu, ka mana māte darīja to, ko pati zināja un bija pieredzējusi no sava tēva. Pieskārieni un apskāvieni bija privilēģija, kas bija paredzēta tiem, kuru dzīve nebija tik traumatiska kā mūsu," turpina Kevins.

Viņš atminas, ka apskāvieni it kā bija domāti "dīvainiem" un atšķirīgiem cilvēkiem, piemēram, Kevina skolasbiedriem no Puertoriko. Viņš no attāluma vēroja Džersijas pilsētas ģimnāzijas skolēnus un brīnījās, cik viņi ir atklāti, piedāvājot mīlestību un pieskārienus.