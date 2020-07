Nesenais uzbrukums vairāku prominentu cilvēku "Twitter" kontiem , tajos ielaužoties un cenšoties no sekotājiem izkrāpt naudu, liecina, cik ievainojama var būt šī platforma. Taču sekas varētu būt krietni smagākas par krāpniecību, ja tiktu uzlauzts kāds no pasaules vadošo politiķu kontiem un caur tiem tiktu izteikti draudi citām valstīm, raksta ASV medijs "Vice".

Trešdien, 15. jūlijā, hakeri ielauzās vairākos prominentu cilvēku un uzņēmumu "Twitter" kontos. Īlons Masks, Džo Baidens, Bils Geitss un citi pēkšņi tvītoja par bitkoiniem. Tas parādīja, cik neaizsargāts pret ļaunprātīgām pusēm ir "Twiter", bet no otras puses - mums paveicās. Vien dažas stundas pirms ielaušanās kontos publicēts pētnieciskais raksts par to, kā līdzīgs uzbrukums varētu veicināt kodolkaru.

"Man vajadzēja mirkli, lai aptvertu, ka lielā mērā viss, ko mēs bijām minējuši un kas, mūsuprāt, bija diezgan neprātīgs, un pastardienas scenārijam līdzīgās idejas, par kurām runājām, tika apstiprinātas realitātē," sacīja Aleksija Drū, Karaļa koledžas Londonā asociētā pētniece un grāmatas "Eskalācija caur tvītu" (Escalation by tweet) līdzautore. "Šī bija bīstama ielaušanās, it īpaši ņemot vērā, kāda piekļuve tika iegūta."

"Sociālo tīklu, it īpaši "Twitter", izmantošana oficiālajā telpā ir palielinājusies ātrāk, nekā patiesībā ir saprotams, ko tas nozīmē lietotājiem, kas to izmanto," sacīja Drū.

Tas sākotnēji var likties smieklīgi, taču ideja, ka Trampa tvīti varētu izraisīt kodolkaru, radījusi bažas kopš viņa inaugurācijas. 2018. gadā kodolpolitikas eksperts un profesors Midlberijas Starptautisko Attiecību pētniecības institūtā Džefrijs Luiss publicēja grāmatu "Komisijas 2020. gada ziņojums par Ziemeļkorejas uzbrukumiem Amerikas Savienotajām Valstīm" (The 2020 Commission Report on the North Korean Attacks Against the United States).