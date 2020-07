Jūlija sākumā "Netflix" izlaida sešas seriāla "Neatrisinātās mistērijas" jaunās versijas sērijas. Skatītāji nekavējoties kļuva apsēsti ar katras lietas detaļām, cenšoties vismaz kādu no tām pārlikt "atrisināts" kategorijā. Seriāla līdzautore un producente Terija Dana Meirera atklāja, ka kopš izlaišanas saņemti divi duči "ticamu mājienu" un šis skaitlis turpina pieaugt, aizvien vairāk cilvēkiem to skatoties.

Jautājumu un atbilžu sesijas laikā platformā "Reddit" pirms dažiem gadiem Meirera un līdzautors Džons Kosgrovs sacīja, ka tīšuprāt fokusējās uz stāstiem, ko, viņuprāt, ar seriāla palīdzību varētu atrisināt. Viena no nemainīgajām lietām katrā sērijā bija vadītājs Roberts Staks, kurš, skatoties kamerā, sacīja: "Pievienojies. Varbūt tev izdosies palīdzēt atrisināt mistēriju."

Neskaitāmi skatītāji tieši to arī darīja, vēršoties zvanu centrā, kas reizēm tika rādīts seriālā. Dažas lietas pat tika atrisinātas tajā pašā vakarā, kad pārraide bija ēterā, kamēr citas palika neatrisinātas, līdz īstais cilvēks noskatījās atkārtojumu. Meirere pastāstīja, ka kāds 30 gadus vecs Džons Do tika identificēts "mēneša vai divu laikā" pēc tam, kad policijas izmeklētājs noskatījās vecas sērijas ierakstu videokasetē un sazinājās ar producentiem, vai viņu rīcībā ir kāda papildu informācija. Viņiem tā bija, un informācija tika nodota likumsargiem.

Džidži

Piecas dienas pēc sērijas izlaišanas, aģentūra AP rakstīja, ka viņai veikti neskaitāmi testi, iedotas tā sauktās "atmiņu zāles" un pat veikta hipnoze, taču, neskaitot to, ka "viņai patīk smagā mūzika" un viņa necieš kokakolu, sieviete nespēja neko atcerēties.

"Es jūtos viena. Nekāda atbalsta, nekādas ģimenes, nekādu draugu," viņa sacīja. "Es domāju par to, kur viņi ir. Es ceru, ka viņi mani meklē. Man ir tāda sajūta, ka esmu zaudējusi daļu dzīves un izniekojusi sešus mēnešus, sēžot uz vietas."

Džerijs Striklends un Misija Mandeja

Pēc visām pazīmēm sešpadsmitgadīgā Misija Mandeja bija "laba skolniece", kad 1986. gada pavasarī viņa pazuda no mājām Merilendas štatā. Sākotnēji uzskatīja, ka meitene aizbēgusi, un viņas vecāki domāja, ka Misija devusies prom kopā ar 26 gadus veco Džeriju Striklendu, kurš pie meitenes vecākiem bija vērsies, interesējoties par iespēju izīrēt vai nopirkt māju. "No tās vietas viņš iekļuva meitenes dzīvē," seriāla producents sacīja laikrakstam "The Washington Post".